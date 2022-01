OPPO Find N non teme JerryRigEverything: ecco i risultati

Nelle ultime settimane si è molto parlato di OPPO Find N, il primo foldable del colosso cinese che proprio in queste ore è stato durante messo sotto stress da JerryRigEverything. La compagnia aveva già comunicato di aver stressato il peculiare sistema di chiusura della cerniera per ben 200mila volte senza evidenziare alcun tipo di problema, e il famoso youtuber ha voluto confermare i test della compagnia a modo suo.

JerryRigEverything testa la resistenza di OPPO Find N

Il pannello del device è munito del vetro Gorilla Glass Victus che offre una protezione ai graffi di una certa profondità, la cui resistenza sembra essere mantenersi anche per la lavorazione in vetro posteriore. Attenzione però: come fa notare JerryRigEverything, il pannello interno è coperto da una sottile pellicola di plastica che si può graffiare anche con le unghie.

Oltre a testare la robustezza della cerniera agli stress meccanici – lo youtuber ha tentato di aprirlo nel modo errato con tutta la sua forza senza intaccare la solidità della scocca -, OPPO Find N è stato ricoperto di sabbia per testare eventuali punti deboli della cerniera in presenza di impurità e sporco. Questo singolare e importante test ha svelato che ogni componente in movimento della cerniera è protetto dall'eventuale contatto con particelle esterne, assicurando così una apertura e chiusura del pannello senza alcun minimo problema.

JerryRigEverything ha testato il device sotto tanti altri punti di vista: la prova completa è disponibile nel video sottostante.