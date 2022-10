OPPO Enco X2 come MIGLIORE alternativa ad AirPods Pro: 6 motivi per sceglierli

Ho provato a lungo gli auricolari true wireless OPPO Enco X2. Per 3 mesi li ho usati come wearable personale, saltando da smartphone Android ad iPhone, ma mantenendo sempre loro come dispositivo per parlare al telefono ed ascoltare la musica. Ho preferito averli con me a lungo, prima di decidere se – effettivamente – rappresentano quello che sospettavo già e cioè la migliore alternativa ad AirPods Pro.

Nell’estetica erano già parecchio simili al celebre wearable Apple, tanto che ho potuto proteggerli con una custodia pensata proprio per le cuffiette della mela morsicata. Restava da valutare l’effettiva qualità generale del prodotto. Dopo diversi cicli di ricarica, dopo ore di telefonate, dopo essermi allontanata fin troppo dallo smartphone, notando una tenuta della connessione Bluetooth eccellente, mi sento decisamente di trarre le mie conclusioni: non solo è un ottimo dispositivo, ma è da scegliere se cerchi ottima qualità a prezzo più che abbordabile, soprattutto se in offerta su Amazon come in questo momento.

Come sempre, per rendere più agevoli le tue valutazioni, ti elencherò i 6 motivi che hanno convinto me a scegliere questo wearable, al netto delle eccellenti caratteristiche tecniche.

OPPO Enco X2: 6 motivi per sceglierli come alternativa ad AirPods

Non solo un prezzo decisamente accessibile per un prodotto di qualità, ma una serie di ragioni che ho maturato nei mesi:

la qualità costruttiva: è un dispositivo premium, lo avverti quando lo prendi in mano, quando sfili la cuffietta dopo aver aperto un coperchietto che – si sente – è robusto e solido; il design: certo, i gusti sono gusti e sta di fatto che a me – le cuffiette Apple – piacciono proprio tanto, da sempre; questo modello è molto simile e mi ha conquistato anche per questo motivo. Le trovo eleganti e il bianco lucido conferisce un look premium assoluto; la qualità delle chiamate: per me conta ancora di più di quella della musica. Gli auricolari sono un mezzo fondamentale per parlare al telefono mantenendo le mani libere, senza dover usare il vivavoce – rendendo tutti troppo partecipi delle conversazioni. Ecco, la qualità è eccellente sia in ascolto sia in invio della propria voce, anche in presenza di forte vento: un interlocutore ma l’ha fatto notare, senza che io sottolineassi di avere delle nuove cuffiette; l’autonomia energetica è pazzesca: usandoli prevalentemente per parlare al telefono, li ricarico in media una volta a settimana e parlo al telefono come minimo per un’ora o più al giorno. In più, supportano la ricarica rapida e quella wireless; i controlli con sensore di pressione integrato negli steli: li preferisco al picchiettio che solitamente è necessario dare sugli auricolari per poter sfruttare i controlli touch, li trovi più precisi e intuitivi; si interfacciano perfettamente con Android e iOS e non è una cosa da poco, assolutamente. C’è anche l’applicazione per gestire le cuffiette, resa disponibile direttamente anche per iPhone e si può aggiornare il software.

Come anticipato, questo pezzo non voleva essere una dettagliata recensione o un elenco delle eccezionali specifiche tecniche di questo wearable, che è anche fra i più intelligenti disponibili in commercio, grazie a funzionalità avanzate e a una tecnologia adattiva di cancellazione del rumore che funziona perfettamente. In generale, anche la qualità audio è decisamente buona: i bassi sono profondi e ben definiti. Ancora, ha una copertura Bluetooth enorme, se lo smartphone abbinato lo permette: merito del protocollo 5.2. Mi sono allontanata per molti metri e ho anche cambiato il piano di casa: nessun problema.

Invece, questo articolo è l’insieme dei motivi che hanno spinto me a scegliere questo wearable e credo che scorrerli possa tornare utile a chiunque cerchi un buon wearable per il quotidiano.

Con gli auricolari OPPO Enco X2, il colosso cinese ha alzato l’asticella della qualità ancora di più. Considerando poi la piena compatibilità con Android e iOS e il fatto che siano spesso in sconto su Amazon (in questo momento li prendi a 129,99€ invece di 199,99€) per me si classificano come reale migliore alternativa del momento agli AirPods Pro di Apple.

