OPPO Enco X: in offerta a MENO DI 100€ sono DA COMPRARE SUBITO (-44%)

Se state cercando degli auricolari wireless di fascia alta ad un ottimo prezzo, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da OPPO Enco X. Gli auricolari di casa OPPO, infatti, sono disponibili in offerta su Amazon con uno sconto del 44% che li rende dei veri “best buy” con un rapporto qualità/prezzo davvero al top.

Attualmente, gli auricolari OPPO Enco X sono disponibili al prezzo scontato di 99 euro invece di 179 euro. Grazie a quest’offerta è possibile ottenere uno sconto di 80 euro che garantisce un risparmio reale per l’utente.

C’è, inoltre, la possibilità di acquisto in 5 rate mensili di Amazon da 20 euro, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo. L’offerta è a tempo limitato ed è valida sulla variante con colorazione nera delle cuffie wireless di OPPO. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

OPPO Enco X: gli auricolari top sono ora al prezzo giusto

Gli OPPO Enco X hanno davvero tutte le caratteristiche giuste per essere considerati come il riferimento del mercato. Pesano appena 4,8 grammi ma non rinunciando ad un comparto tecnico di primo livello con il supporto alla cancellazione del rumore e alla connessione tramite Bluetooth 5.2. C’è anche il supporto alla ricarica wireless oltre alla certificazione IP54. Con una carica completa della batteria e della custodia, gli OPPO Enco X possono garantire fino a 25 ore di autonomia.

La nuova offerta Amazon consente di acquistare gli auricolari di OPPO al prezzo scontato di 99 euro invece di 179 euro. Grazie anche alla possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 20 euro, gli Enco X hanno tutte le carte in regola per diventare l’acquisto giusto per chi è alla ricerca di cuffie wireless da utilizzare in mobilità ottenendo prestazioni ed autonomia davvero al top.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.