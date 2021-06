OPPO Enco X, l'ennesimo paio di auricolari true wireless? No, un prodotto di fascia alta concepito con estrema attenzione a ogni aspetto: dall'estetica alle prestazioni, li indossi una volta ed è subito feeling. Considerando che ormai il loro prezzo è sceso (sono spesso in sconto su Amazon) ho pensato di raccontarti la mia esperienza d'uso. Da utente medio, che però di cuffiette ne ha provate tante, non ho potuto fare a meno di apprezzarli parecchio.

OPPO Enco X: provati, capiti, amati

L'esperienza di oggi la racconto per chi è alla ricerca di un paio di auricolari true wireless premium, che ben si interfacci con Android. Certo, questo prodotto lo puoi usare anche con iOS, ma il massimo te lo offre con i device dell'OS del robottino verde.

Super accattivanti sotto il profilo estetico, il design non lascia alcun dettaglio al caso. Dalla custodia di ricarica, con dettagli tono su tono alle cuffiette stesse. Lo stelo è abbastanza corto, ma non troppo: i controlli touch li usi agilmente. L'architettura in ear avvolge l'interno dell'orecchio ed immediatamente hai la sensazione di indossare un prodotto interessante, che resterà ben saldo anche mentre fai sport (c'è anche la certificazione IP54 contro il contatto accidentale con l'acqua). Apertura e chiusura magnetici del cappuccio del case ben proteggono gli auricolari senza il rischio di perderli.

Bello il design, ma alla fine a contare sono le performance e questo dispositivo non manca di mantenere le promesse. Anzi, per avere il meglio, OPPO ha deciso di progettare il suo gioiellino di punta insieme al brand danese Dynaudio, che si occupa di dispositivi audio HiFi dagli anni '70. Il risultato è evidente anche all'orecchio di non audiofili (ovvero a quello della stragrande maggioranza degli utenti, nella quale ci sono anche io).

L'ascolto gode di qualità elevatissima: bassi ben definiti e un volume alto che non distorce praticamente mai. Certo, ricorda sempre: la sorgente audio conta tantissimo, ogni dispositivo offre il massimo solo se abbinato a tracce audio di ottima qualità.

La connettività Bluetooth 5.2 è complice delle elevate prestazioni: la latenza è praticamente assente e grazie alla tecnologia di trasmissione LHDC godi di ottima qualità, come se le cuffie fossero connesse a cavo.

Certo che c'è: la cancellazione attiva del rumore non potrebbe mancare su un paio di auricolari di questo livello. Non solo puoi avere un'ottimo ANC a doppio microfono, ma – se lo desideri – puoi attivare l'opzione contraria: la massima trasparenza. La feature perfetta per ascoltare musica senza perdere la connessione con l'ambiente circostante: perfetto per strada o in una stanza dove non sei solo, provata e apprezzato.

L'ANC, insieme alla gestione delle chiamate, della musica e del volume, lo puoi controllare con i controlli touch: comodissimi e veramente semplici da usare. Anzi, attraverso l'applicazione – disponibile solo per Android – puoi personalizzarli. Con la stessa app (Hey Melody) puoi anche mantenere aggiornato il software delle cuffiette: per questo ti anticipavo che è meglio se decidi di abbinarli a un Android.

E l'autonomia energetica? Soddisfacente e prolungata, naturalmente, dal case di ricarica. Parlando al telefono e ascoltando una mezz'oretta di musica al giorno (spesso senza ANC) li ho ricaricati una volta a settimana. Non ho sfruttato l'ingresso USB C: c'è la ricarica wireless, che è così comoda!

Infine, c'è la domanda che si fa chiunque al momento di comprare un wearable di questo tipo: come si comportano durante una telefonata? Per permetterti di avere un'idea chiara della qualità, ti racconto un piccolissimo aneddoto: ero al telefono con un'amica, mentre in casa mia sorella armeggiava con un frullatore a pochi metri da me. La mia amica, che tecnicamente sapeva della presenza di mia sorella a quell'ora in casa (solitamente sono sola in quella fascia oraria) mi ha chiesto se alla fine l'appuntamento non fosse saltato e fossi sola. Chiedendo il perché della domanda, la risposta è stata che c'era il silenzio assoluto intorno a me ed aveva avuto quell'impressione. Ecco, io indossavo un solo auricolare in quel momento e – lo ammetto – ho provato somma soddisfazione.

OPPO Enco X: non costano poco, ma valgono di più

Girovagando sul Web, scopro che ora gli OPPO Enco X sono spesso in offerta su Amazon anche a intorno ai 140€.

Con questo comparto audio, con un ANC eccezionale, con una costruzione del genere, con un comportamento impeccabile in chiamata e con tutti gli altri pregi che offre, mi sento di fare una sola riflessione: valgono più di quanto costano.

OPPO non ha fatto da sola, si è affidata ad esperti del settore per collaborare alla realizzazione di questo gioiellino e – a distanza di mesi dal lancio – posso affermare che si confermano essere un prodotto eccezionale.

