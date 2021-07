Le cuffie true wireless OPPO Enco X si trovano in offerta su Amazon a 99,90€, lo sconto del 37% porta il prodotto al prezzo più basso di sempre, con un risparmio di quasi 60 euro rispetto al prezzo solito.

Con driver dinamico da 11mm e connessione bluetooth 5.2, le Enco X grantiscono un'ottima qualità audio e una connessione stabile e priva di latenza. Disponibili in colorazione bianca o nera, l'elegante design allungato delle Enco X presenta un gommino in-ear in silicone e ben tre microfoni per la cancellazione attiva dei rumori ambientali. Questa tecnologia risulta determinante durante lunghi viaggi in treno o aereo, per lavorare o guardare film e serie TV senza alcun disturbo.

La custodia di ricarica è compatibile con la ricarica wireless Qi e garantisce fino a 25 ore di autonomia con una sola carica. Oggi è possibile acquistare le OPPO Enco X in offerta su Amazon a 99,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

