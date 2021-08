Le OPPO Enco W31 non possono essere che la tua scelta se sei in cerca di un paio di true wireless. In super promozione su Amazon, te le porti a casa con soli 59,90€ risparmiando circa una quarantina di euro sul prezzo di listino. Con le spedizioni Prime assicurate le ricevi in un battito di ciglia, ma in ogni caso le spedizioni sono sempre gratuite in tutta Italia.

Wearable pazzesche: sono proprio le OPPO Enco W31

Con quel tocco di argento, solamente a guardarle ne rimani incantato. Le OPPO Enco W31, infatti, fanno proprio questo effetto ed è per questo che sono amate da migliaia di utenti. Tralasciando il lato estetico, tuttavia, le wearable non sono tutto fumo e niente arrosto visto che hanno delle caratteristiche tecniche avanzatissime.

Con le loro punte in silicone le infili alle orecchie per non privartene mai più. Sembreranno cucite su misura per te tanto che le troverai comode e stabili in qualunque azione che farai. Con la loro custodia di ricarica annessa hanno delle dimensioni ridotte che ti permettono di infilarle in tasca in men che non si dica per averle sempre dietro.

La loro autonomia ammonta a 15 ore in totale grazie al case. Da sole, invece, le wearable ti offrono più di tre ore di utilizzo.

Sugli altoparlanti non ho molto da dirti perché sono eccezionali: come inteso prima, ti faranno sentire nel bel mezzo di un concerto anche quando in realtà sarai solo un semplice mezzo pubblico. Ma sai cosa è più eccezionale? Il fatto che ci sono dei microfoni integrati con tanto di doppia cancellazione del rumore. In questo modo le utilizzi anche per effettuare chiamate.

Acquista subito le tue OPPO Enco W31 su Amazon a soli 59,90€. Con le spedizioni Prime le ricevi in un battito di ciglia, ma se non sei membro non ti preoccupare: le consegne sono gratuite nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

