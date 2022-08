OPPO Enco W12: offerta da capogiro con sconto del 57%

Grandissima offerta questa di Amazon, che vede come protagonisti le OPPO Enco W12. Non c’è dunque da perdere tempo, metti nel tuo carrello adesso le OPPO Enco W12 a 25,99 euro, anziché 59,90 euro.

Le Enco W12 sono molto piccoli e maneggevoli. Hanno infatti un peso di soli 4 grammi per cuffia. In pratica, appena messi, si vedranno appena e non ti accorgerai più di averli. Grazie poi alla tecnologia Bluetooth 5.2, una volta connesse, non perderanno il segnale con il dispositivo associato. Inoltre sono resistenti all’acqua con classificazione IP54.

OPPO Enco W12: garanzia di qualità e durata

OPPO Enco W12: garanzia di qualità e durata

Che sia musica o un film, il suono riprodotto dalle OPPO Enco W12 è di grande qualità, grazie al driver dinamico da 8 mm studiato per esaltare i nuovi formati AAC, ormai usati per ogni prodotto multimediale. Se poi invece parliamo di chiamate, allora rimarrete stupiti dalla chiarezza della voce che queste cuffie produrranno. Questo perché le Enco W12 usano un algoritmo intelligente che traccia la voce umana e la separa dal rumore di fondo in tempo reale.

Fino a 6 ore consecutive di ascolto a pieno regime per queste ottime cuffie. E basteranno solo 15 minuti di ricarica per un’altra ora di autonomia. Manda avanti o indietro ciò che stai ascoltando attraverso i controlli touch intelligenti, che sono anche personalizzabili. Come si connettono? Semplice, basta aprire la custodia di ricarica e il tuo dispositivo li riconoscerà in automatico.

Affrettati per trovare ancora questi fantastici auricolari Bluetooth in offerta su Amazon. Metti adesso nel carrello gli OPPO Enco W12 a 25,99 euro, anziché 59,90 euro.

