OPPO Enco W12: in esclusiva Prime a prezzo RIDICOLO (-58%)

Attenzione al prezzo. Questa è un offerta davvero irripetibile. Amazon ha deciso di fare una follia in questi due giorni di Prime day. Approfittane anche tu e metti nel tuo carrello i fantastici auricolari OPPO Enco W12 a soli 24,99 euro, anziché 59,90 euro.

Avrai per le mani delle cuffie pazzesche, con un suono meraviglioso. Sono leggere e comode, progettate per poterle tenere diverse ore senza fastidio alle orecchie. Una volta infilate sono appena visibili. Ti daranno un tocco di classe e non li sentirai nemmeno. Anche la custodia è molto bella e leggera.

Non farti scappare questa splendida offerta, un’occasione più unica che rara. Grazie alle offerte esclusive Prime avrai uno sconto del 58%. Acquista ora OPPO Enco W12 a soli 24,99 euro.

OPPO Enco W12: 24 ore di ascolto true wireless

Gli auricolari wireless OPPO Enco W12 garantiscono un ascolto fino a 6 ore con una sola ricarica. Poi, attraverso la custodia in dotazione, potrai avere un totale di 24 ore. Possiedono la ricarica veloce, per cui bastano 15 minuti per un’intera ora di musica. Il suono è la parte principale di queste cuffie. Con un driver dinamico da 8 mm potrai goderti bassi profondi e alti vibranti.

L’algoritmo intelligente riesce a distinguere la voce umana dal rumore di sottofondo, e la separa, così le tue chiamate saranno sempre chiare. Usale anche per giocare. Sono dotate della modalità Game, che ridice al minimo la latenza e sincronizza perfettamente audio e video, anche quelli più dinamici.

Auricolari piccoli e leggeri. Sono comodi e durano tanto. Sono compatibili sia con iOS che con Android. Cosa si vuole di più? Lo sconto del 58% garantito da Amazon prime day. Allora approfittane subito e metti nel tuo carrello gli auricolari OPPO Enco W12 a soli 24,99 euro, anziché 59,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.