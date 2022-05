OPPO Enco W12, cuffie con cancellazione del rumore a 29€ (-50% Amazon)

In queste ore le ottime cuffie true wireless OPPO Enco W12 precipitano di prezzo su Amazon con una offerta che è quasi impossibile ignorare: ad appena 29€, infatti, con il 50% di sconto, hai la possibilità di mettere le mani su un modello di cuffie apprezzate da tantissime persone e per molti le migliori mai create da OPPO in questa fascia di prezzo.

Non farti ingannare dal prezzo incredibilmente economico, le cuffie dispongono di un design molto curato ed ergonomico per darti la possibilità di indossarle per molte ore consecutive senza alcun tipo di fastidio alle orecchie.

Le cuffie true wireless OPPO Enco W12 sono in offerta su Amazon con il 50% di sconto

Sono dotate di driver di ultima generazione in grado di bilanciare correttamente le frequenze audio in modo da garantirti sempre un ascolto di alto livello, mentre il supporto ai controlli touch ti permette di gestire il playback audio oppure le chiamate in entrata senza prendere il telefono in mano.

Oltre a essere estremamente leggere – appena 4 grammi ad auricolare – le cuffie dispongono anche della cancellazione del rumore per darti la possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti senza distrazioni; l’algoritmo di intelligenza artificiale, inoltre, capta la tua voce per garantirti sempre telefonate di alto livello senza interferenze o fruscii di fondo.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello le cuffie true wireless di OPPO per riceverle a casa in appena 1 giorno. A questo prezzo è molto difficile trovare un prodotto di questa qualità con a corredo anche la tecnologia di cancellazione del rumore per ascoltare i tuoi brani preferiti senza essere disturbato dai rumori esterni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.