Stai cercando un paio di true wireless? Le Oppo Enco W11 sono in offerta su Amazon a soli 29,00€. Il prezzo di listino è reso vantaggioso da un ribasso del 26% che corrisponde a uno sconto effettivo di 10,00€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Oppo Enco W11: perché scegliere queste cuffie true wireless

Il mondo delle true wireless si è espanso in fretta e furia. Non tutti i modelli presenti vantano però una qualità discreta. In questo Oppo Enco W11 si differenziano dalla massa.

Disponibili nella loro colorazione bianca, le wearable sono di tipologia In Ear ma hanno un design tutto loro. Facilmente indossabili quasi spariscono alla vista e risultano discrete.

Progettate per essere confortevoli anche con un utilizzo prolungato, le cuffie contano altoparlanti di qualità che erogano un suono ottimizzato. La riproduzione è infatti bilanciata senza rinunciare sia a bassi corposi che toni alti chiari.

Tra le varie features è degna di nota la cancellazione del rumore che rende non solo l’ascolto puro, ma giova anche in fase di telefonata. Il microfono integrato permette all’utilizzatore di usufruire delle wearable per chiamare i propri contatti senza problemi.

Altro pro è sicuramente la batteria che assicura una riproduzione complessiva di 20 ore grazie alla custodia di ricarica. Non è da sottovalutare la ricarica rapida che in appena 15 minuti fornisce un’ora supplementare di ascolto.

Gli auricolari, in conclusione, sono resistenti all’acqua (IP55) e possono essere utilizzati in allenamento. La compatibilità è assicurata sia su Android che iOS.

Puoi acquistare le Oppo Enco W11 su Amazon a soli 29,00€ nella colorazione bianca. Le spedizioni sono effettuate in 48 ore per i membri Prime. Sono inoltre gratuite per chi effettua il primo ordine o sceglie come opzione il punto di ritiro.

