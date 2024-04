OPPO Enco Free2i per auricolari TWS senza compromessi (solo 44€)

Li metti alle orecchie e sono ad occhi aperti. Musica spettacolare, microfoni superbi e tutto quello che hai sempre sognato a portata di mano. OPPO Enco Free2i sono auricolari Bluetooth da abbinare a qualunque dispositivo senza scendere a compromessi.

Ottimi e a buon prezzo, soprattutto oggi. Con lo sconto che si registra in queste ore su Amazon, non hai un minuto da perdere. Collegati e aggiungili al carrello ad appena 44€ per approfittare del 56% di ribasso.

Le spedizioni, come al solito, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO Enco Free2i, un paio di auricolari TWS che ne vale totalmente la pena

Confortevoli, leggeri e soprattutto stabili. Gli OPPO Enco Free2i li puoi indossare e farci quel che vuoi con la consapevolezza che se anche ti parte il pezzo forte e vuoi pogare, beh, lo puoi fare. Bluetooth avanzato che ti garantisce connessioni stabili e bassa latenza e compatibilità certificata sia su Android che iOS.

Sono o non sono un sogno ad occhi aperti? Indossali per scoprire di che pasta sono fatti. La cancellazione del rumore è un plus da non sottovalutare perché rende la riproduzione dei contenuti pura e senza interruzioni. Il quadro si completa grazie ai microfoni integrati per telefonate e registrare note vocali senza difetti.

Non sono queste le uniche caratteristiche salienti delle OPPO Enco Free2i dal momento che hai a disposizione i controlli touch con cui gestire la riproduzione, l’assistente vocale e una batteria complessiva da 30 ore di utilizzo.

Non perdere un singolo secondo, lo sconto del 56% non durerà per sempre su Amazon. Collegati al volo e completa l’acquisto delle tue OPPO Enco Free2i a soli 44€.

