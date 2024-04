Oppo Enco Free2i in offerta: con il 32% di sconto sono il MUST-BUY del giorno

Gli auricolari Oppo Enco Free2i sono attualmente disponibili su Amazon al prezzo eccezionale di 37,27€, grazie a uno sconto del 32%. Questi auricolari offrono un equilibrio perfetto tra design funzionale e grandi prestazioni, per un’esperienza d’ascolto senza compromessi.

Gli Oppo Enco Free2i sono equipaggiati con un avanzato sistema di cancellazione attiva del rumore che raggiunge i 42dB, gestito da un processore triple-core che affronta efficacemente il rumore di fondo in diverse situazioni ambientali.

Dotati di tecnologia Bluetooth 5.2, gli Enco Free2i offrono una connessione veloce e stabile con bassa latenza, assicurando una sincronizzazione audio-video impeccabile ideale per guardare video e giocare. La trasmissione binaurale garantisce che entrambi gli auricolari ricevano l’audio simultaneamente, migliorando ulteriormente l’esperienza d’ascolto e la reattività.

Con fino a 30 ore di autonomia, gli Enco Free2i permettono di godere di lunghe sessioni di ascolto senza la preoccupazione di doverli ricaricare frequentemente. Questo li rende perfetti per un uso prolungato, sia che si tratti di ascoltare musica, seguire podcast o partecipare a chiamate.

Per tutti questi motivi, gli Oppo Enco Free2i si posizionano come una delle soluzioni più interessanti sul mercato. Oggi Amazon li propone ad un prezzo estremamente aggressivo: ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di metterli subito nel carrello.