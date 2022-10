OPPO Enco Free2i: con l'offerta di oggi sono un VERO AFFARE

Le cuffie true wireless OPPO Enco Free2i sono protagoniste di un’offerta eccellente su Amazon con uno sconto del 30% sul prezzo che li rende la scelta giusta per chi è in cerca del miglior prodotto della categoria per rapporto qualità/prezzo.

Grazie all’offerta proposta da Amazon, infatti, le OPPO Enco Free2i sono disponibili al prezzo di 69,99 euro anziché 99,99 euro. Lo sconto riguarda la versione bianca delle cuffie wireless proposte da OPPO che, grazie a driver in titanio da 10 mm, alla cancellazione attiva del rumore e ad un’autonomia superiore alla media, hanno tutte le carte in regola per diventare il prodotto di riferimento della categoria.

Le OPPO Enco Free2i sono un vero Best Buy al prezzo proposto dalla nuova offerta Amazon

Le cuffie wireless OPPO Enco Free2i sono uno dei modelli di riferimento della fascia media, grazie ad un design ricercato ed elegante e ad un comparto tecnico di ottimo livello. Dotate del supporto alla tecnologia binaurale Bluetooth 5.2 a bassa latenza, le cuffie sono compatibili sia con Android che con iOS e possono contare sulla certificazione IP54 che le rende ideali per un uso sportivo o anche in caso di pioggia.

Tra le specifiche tecniche c’è spazio per un sistema a tre microfoni e per la cancellazione e personalizzata del rumore, elementi che permettono di ottenere un’esperienza audio davvero ottimale, in tutti i contesti di utilizzo. Una menzione va fatta anche all’autonomia. Considerando la carica disponibile nella custodia, infatti, le OPPO Enco Free2i possono contare su 30 ore di utilizzo continuato. Con una sola carica, invece, è possibile ascoltare musica per 6,5 ore di fila, senza interruzioni.

La nuova offerta Amazon rende le OPPO Enco Free2i ancora più convenienti. Con lo sconto del 30%, infatti, è possibile acquistare le cuffie wireless di casa OPPO al prezzo scontato di 69,99 euro anziché 99,99 euro. Si tratta di uno sconto vero per uno dei migliori prodotti della sua categoria. A questo prezzo, le Enco Free2i sono sicuramente una scelta consigliata.

