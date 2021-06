Poco dopo il lancio, il colosso cinese porta anche in Italia i nuovissimi auricolari true wireless OPPO Enco Free2 ed Enco Buds. Con un prezzo che parte da 59€ appena, è possibile portare a casa dei wearable perfetti per ascoltare musica, ma anche per parlare al telefono.

OPPO Enco Free2 ed Enco Buds arrivano in Italia

Gli Enco Free2, messi a punto insieme a Dynaudio, sono pensati per i veri e propri fanatici della qualità musicale e sfruttano una serie di tecnologie hardware e software messa a punto per garantire standard elevatissimi di ascolto. Un gioiello di design, il cui cuore tecnologico è tutto da scoprire.

Non manca, naturalmente, la cancellazione attiva del rumore avanzata, affiancata alla modalità trasparenza, perfetta per rimanere sempre in contatto con l'ambiente circostante. Non solo musica, ovviamente, questo wearable è perfetto per parlare al telefono: sfruttando la feature “Triple Mic”, l'interlocutore ti sentirà sempre in modo cristallino.

Niente remore nemmeno per l'autonomia energetica. Complice il chip di ultima generazione, e la presenza del Bluetooth 5.2, è possibile arrivare fino a 30 ore di riproduzione, aiutandosi naturalmente con l'elegante case di ricarica. Disponibili a breve sia online che offline, gli Enco Free2 puoi averli a 129,90€.

Gli OPPO Enco Buds nascono per permetterti di avere tanto a un prezzo super competitivo. Infatti, con 59,90€ porti a casa un wearable con autonomia energetica d'eccezione (fino a 24 ore d'uso combinato), alla quale è affiancata anche la ricarica rapida. Basterà lasciarli appena 15 minuti per godere di un'ora di utilizzo!

Nemmeno ai Buds manca una qualità audio elevata, supportata anche dalla presenza del Bluetooth 5.2 e dalla tecnologia Advanced Audio Coding. Per finire, anche le telefonate sono cristalline grazie alla presenza della cancellazione intelligente del rumore in chiamata.

Anche gli Enco Buds si potranno acquistare a breve sia online che offline. Il prezzo, come anticipato, è super aggressivo: 59,90€ appena.

A proposito dei nuovi wearable appena arrivati in Italia, Isabella Lazzini Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di poter arricchire ulteriormente il nostro ecosistema con prodotti audio pensati per rispondere al meglio ai diversi stili di vita dei nostri utenti. Infatti, OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds riflettono il costante lavoro di ricerca e innovazione che da sempre ci contraddistingue, con l’obiettivo finale di offrire device al passo con i tempi, in grado di soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, sempre più dinamici e connessi. Come leader nel settore degli smartphone, sappiamo quanto sia fondamentale oggi avere accesso a un’esperienza audio coinvolgente, reattiva e affidabile, anche in movimento”

