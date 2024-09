Oppo Enco Buds2, solo 19,99€: auricolari top con uno sconto imperdibile

Gli OPPO Enco Buds2, ora in offerta a 19,99€ rispetto al prezzo consigliato di 49,99€, offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per chi cerca auricolari true wireless con funzionalità premium. L’offerta è clamorosa e, proprio per questo, ti suggeriamo di non fartela scappare: acquistali subito, perché potrebbero tornare a prezzo pieno da un momento all’altro.

Dotati di Bluetooth 5.2, questi auricolari garantiscono una connessione stabile e veloce, supportando anche i codec AAC e SBC per una qualità audio elevata.

Il loro design ergonomico in-ear, combinato con driver dinamici titanizzati da 10 mm, offre una resa sonora ben bilanciata, con bassi profondi grazie alla funzione Bass Boost. Le AI Deep Noise Cancellation per le chiamate permette di ridurre i rumori di fondo durante le conversazioni, migliorando la chiarezza della voce anche in ambienti rumorosi.

Le Enco Buds2 vantano fino a 28 ore di autonomia con la custodia di ricarica, e possono durare fino a 7 ore con una singola carica, rendendoli perfetti per lunghe sessioni di ascolto. Sono anche resistenti a polvere e acqua con certificazione IPX4, quindi adatti a un uso quotidiano e durante l’attività fisica.

Con il tocco intelligente, puoi controllare musica, chiamate e persino scattare foto con un doppio tap, un’aggiunta utile per chi usa frequentemente la fotocamera del proprio smartphone. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistali subito a soli 19,99€!