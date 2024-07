OPPO Enco Buds2, prezzo in picchiata: da 49,99 a soli 19,99 euro

Le OPPO Enco Buds2 sono attualmente in offerta su Amazon a 19,99€, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo originale di 49,99€. Questi auricolari wireless sono una scelta formidabile per chi cerca un dispositivo economico ma con buone prestazioni.

Le Enco Buds2 offrono una qualità audio notevole grazie ai driver dinamici con diaframma titanizzato da 10 mm, che garantiscono bassi potenti e un suono equilibrato. Supportano i codec AAC e SBC, assicurando una trasmissione audio di alta qualità e una connessione stabile tramite Bluetooth 5.2​.

In termini di autonomia, le Enco Buds2 promettono fino a 28 ore di riproduzione combinata con la custodia di ricarica. Gli auricolari da soli possono durare fino a 7 ore con una singola carica. La custodia supporta la ricarica rapida, offrendo circa un’ora di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica​. Un’altra caratteristica interessante è la modalità a bassa latenza di 94 ms, ideale per il gaming. Probabilmente non servirà alla maggior parte degli utenti, ma è comunque un’aggiunta che non guasta.

Le Enco Buds2 dispongono di controlli touch intuitivi e di un’applicazione dedicata, HeyMelody, per personalizzare l’equalizzazione del suono e altre impostazioni, sebbene questa app sia disponibile solo per Android​. Questa offerta è troppo ghiotta per potersela far scappare: acquista subito le Enco Buds2 approfittando dello sconto del 60%!