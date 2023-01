OPPO Enco Buds2: OCCASIONE UNICA per le cuffie TWS (-50% Amazon)

Sembra un errore di prezzo ma non lo è affatto: le super cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 sono in offerta su Amazon a un prezzo super conveniente. Infatti, con ben il 50% di sconto che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 24€, quest’oggi hai finalmente l’opportunità di acquistare un paio di cuffie di qualità a un prezzo ridicolo.

Comode, leggere, con un impianto audio molto valido e una batteria di lunga durata, le cuffie true wireless a marchio OPPO hanno tutte le carte al posto giusto per soddisfare le tue personali esigenze sotto tanti punti di vista.

Le cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 crollano del 50% su Amazon: affare d’oro

Munite di un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di brani audio ad alta risoluzione anche a grandi distante, le cuffie true wireless di OPPO supportano anche i comandi touch: puoi gestire rapidamente il playback audio oppure le telefonate direttamente dalle cuffie con semplici tap delle dita.

Ma c’è di più: nonostante il prezzo super conveniente è anche presente la tecnologia di riduzione del rumore, perfetta per ascoltare in pace e senza distrazione i tuoi brani preferiti anche negli ambienti più rumorosi. Inoltre, le cuffie del colosso cinese dispongono anche della modalità Gaming Mode per giocare sul tuo smartphone senza lag o perdita di qualità del suono.

Non puoi assolutamente farti scappare questa offerta di Amazon che vede crollare il prezzo di vendita delle cuffie true wireless di OPPO, tue ad appena 24€ con il 50% di sconto e con la consegna rapida e senza costi di spedizione extra per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.