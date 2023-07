OPPO Enco Buds2 in sconto: IMPERDIBILI a soli 29,99€ (-40%)

Devi acquistare dei nuovi auricolari perché i tuoi sono ormai vecchi e la qualità del suono non è delle migliori? Non vuoi spendere una cifra troppo eccessiva ma vorresti un buon prodotto? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa per te. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questi magnifici OPPO Enco Buds2 in sconto al prezzo pazzesco di soli 29,99 euro invece di 49,99 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questi dispositivi audio dalla qualità indiscutibile, al prezzo così conveniente, dovrai affrettarti e approfittare dello sconto del 40%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire della spedizione gratuita senza alcun costo aggiuntivo, super veloce e anche molto sicura.

Grazie a questi fantastici auricolari true wireless OPPO Enco Buds2 potrai tranquillamente effettuare le tue chiamate in totale tranquillità, senza dover fare i conti con quei fastidiosi rumori che solitamente provengono dall’ambiente che ti circonda. Questi piccoli dispositivi, ti permetteranno di fare ciò in quanto sono provvisti della tecnologia con cancellazione del rumore.

Potrai utilizzare questi auricolari per tutta la giornata, infatti sono provvisti di manca una potente batteria da 40 mAh per ogni auricolare, e di una batteria da 460 mAh della custodia di ricarica. Dunque tali caratteristiche, ti consentiranno di utilizzare gli Enco Buds2 e di ascoltare la tua musica preferita per circa 28 ore di fila. Se non hai abbastanza tempo per ricaricare totalmente gli auricolari, con soli 10 minuti di ricarica potrai ascoltare sino ad 1 ore di musica.

Perfetti anche sotto il punto di vista della connessione, particolarmente stabile, grazie alla connessione Bluetooth 5.2. Potrai ascoltare la tua musica preferita con un suono nitido e cristallino con bassi immersivi e profondi.

Se sei il tipo di persona che ama fare sport, gli OPPO Enco Buds2 sono sicuramente adatti in quanto sono provvisti della certificazione IPX4, quindi impermeabili al sudore e gli spruzzi di acqua. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito gli OPPO Enco Buds2 in sconto del 40%. Affrettati.

