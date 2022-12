OPPO Enco Buds2: in offerta a 18,99 euro su Amazon NON HANNO RIVALI (-62%)

La nuova offerta Amazon dedicata alle OPPO Enco Buds2 è davvero imperdibile. Attualmente, infatti, gli auricolari true wireless di OPPO, brand sempre più riferimento del settore dei dispositivi audio, sono proposti in sconto del 62%.

Grazie a questa promozione, quindi, è possibile acquistare le OPPO Enco Buds2 al prezzo scontato di 18,99 euro invece di 49,99 euro. Il modello in offerta presenta una colorazione bianca, sempre molto elegante ed apprezzata, ed è venduto direttamente da Amazon e non certo da qualche rivenditore poco affidabile.

L’offerta dedicata alle OPPO Enco Buds2 è a tempo limitato e può essere sfruttata, prima che le poche unità disponibili terminino, dal link qui di sotto:

OPPO Enco Buds2: a meno di 20 euro non hanno rivali tra gli auricolari true wireless

Le OPPO Enco Buds2 uniscono dimensioni contenute a prestazioni ottimali, grazie al driver titanizzato da 10 mm. Da notare, inoltre, anche la presenza del sistema di cancellazione intelligente del rumore in chiamata che permette di ottimizzare al meglio l’audio, in ingresso e in uscita, durante una telefonata.

Ottima anche l’autonomia. Le OPPO Enco Buds2, infatti, garantiscono fino a 28 ore di autonomia con una carica completa (considerando anche la carica extra garantita dalla custodia). Con la batteria integrata ci sono ben 7 ore di autonomia. Non manca la certificazione IPX4 che garantisce la massima protezione da schizzi e sudore permettendo di utilizzare gli auricolari in qualsiasi momento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco Buds2 al prezzo scontato di 18,99 euro invece di 49,99 euro. Si tratta di uno sconto del 62% su di una spesa già molto contenuta. L’offerta è da cogliere al volo. Per sfruttarla prima che termini è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.