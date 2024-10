OPPO Enco Buds2: auricolari wireless per spesa minima e resa massima

Dopo aver provato diverse cuffiette Bluetooth hai capito che non vale la pena spendere un capitale e quindi sai cercando qualcosa che abbia il giusto compromesso? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece che 26,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 26% sono da prendere al volo. Si presentano con un design estremamente compatto e confortevole e una super batteria. Hanno una connessione spettacolare che garantisce anche bassissima latenza e la cancellazione del rumore in chiamata. Sicuramente per la cifra che costano sono i migliori auricolari wireless che puoi avere.

OPPO Enco Buds2: per questa cifra sono il meglio

Gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 godono di un rapporto qualità prezzo davvero incredibile. Nonostante il costo bassissimo possiedono driver da 10 mm placcati in titanio per un audio eccezionale. Bassi potenti e alti e medi equilibrati. Inoltre, grazie alla cancellazione del rumore, le chiamate saranno perfette in qualsiasi ambiente e anche chi ti ascolta potrà sentire la tua voce senza disturbi.

Godono di un design accattivante, ogni auricolare pesa solo 4 grammi e possiedono dei comodissimi inserti in silicone che si adattano alle tue orecchie e non danno fastidio. Anche la custodia è molto compatta e quindi della puoi mettere tranquillamente in tasca senza problemi. La tecnologia Bluetooth 5.2 offre una connessione a bassissima latenza e immediata. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e offrono un’autonomia di ben 28 ore di ascolto.

Non c’è davvero tempo da perdere, a questa cifra andranno a ruba. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece che 26,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.