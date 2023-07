OPPO Enco Buds2: auricolari top a prezzo low cost con Unieuro

Acquista subito gli OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece di 49,99 euro. Questo super prezzo low cost lo trovi su Unieuro che ti regala anche la spedizione offrendoti una consegna gratuita veloce direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Questi auricolari premium sono piccolissimi, ma potenti. Grazie alla loro pratica custodia di ricarica ti assicurano fino a 28 ore di ascolto.

Non rimarrai mai senza la tua musica preferita o la possibilità di rispondere a una chiamata in arrivo. E proprio durante quest’ultima, la cancellazione intelligente del rumore riconosce la tua voce ed elimina filtrando interferenze dovute a vento e altro. In questo modo il tuo interlocutore ti sentirà sempre perfettamente nonostante chi o cosa ti circonda. Per quanto riguarda la musica puoi scegliere tra diversi effetti sonori live stereo per personalizzare il tuo ascolto di qualità.

OPPO Enco Buds2: a 19,99€ sono un vero affare

Assicurati gli OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro. Solo online sul sito di Unieuro li acquisti a questo prezzo spettacolare. Dotati di un driver titanizzato da 10mm offrono bassi più potenti e alti più cristallini. La trasmissione Bluetooth 5.2 di ultimissima generazione garantisce una bassa latenza binaurale per connessioni più veloci e stabili. Estraili dalla custodia di ricarica e indossali, si abbinano automaticamente al tuo smartphone.

Controlla i comandi di riproduzione e chiamate con semplici tap, apri la fotocamera e scatta foto toccando due volte uno dei due auricolari. Passa da mono a stereo senza interruzioni e goditi un suono mai ascoltato prima perché super ricco di dettagli. Acquista ora i tuoi Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece di 49,99 euro. Con Unieuro hai anche la consegna gratuita nonostante l’importo sia così basso.

