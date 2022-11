OPPO Enco Buds2 a 19€: ROBA da MATTI (Amazon)

Approfitta di questa follia di Amazon o errore di prezzo, perché a questo punto potrebbe anche essere, e fai tuoi degli auricolari true wireless favolosi. Metti subito nel tuo carrello OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro.

No non stai sognando, siamo proprio di fronte a uno sconto del 60%. A questo punto però c’è poco da farsi domande, bisogna correre ad accaparrarsele, perché a questo prezzo dureranno pochissimo. Sono delle cuffie wireless bellissime, leggere ed ergonomiche. Offrono un suono stupendo, sono dotate di cancellazione intelligente del rumore e un’autonomia fino a 28 ore di ascolto. Non c’è proprio tempo da perdere perché questo è un minimo storico.

OPPO Enco Buds2: epici auricolari Bluetooth a pochissimo

Grazie ai driver dinamici da 10 mm potrai ascoltare un suono spettacolare, con bassi potenti e medi e alti definiti e chiari. Sono dotati di morbidi cuscinetti in silicone che si adattano perfettamente alle orecchie e ti offrono il massimo del comfort. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.0 potrai connetterli ai tuoi dispositivi in modo semplice e veloce. Appena aprirai la custodia si assoceranno subito e garantiranno una bassa latenza. Con la custodia potrai usarle per 28 ore e ben 7 ore continue con una sola ricarica. E se sono scariche ma hai poco tempo, in soli 10 minuti avrai un’altra ora di riproduzione musicale.

Non c’è proprio tempo da perdere, questo è un treno che sta passando veloce e per salirci dovrai essere rapidissimo. Quindi vai su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.