OPPO Enco Buds 2 Pro: tanta qualità a soli 28€ su Amazon

Le OPPO Enco Buds 2 Pro sono ottime cuffie true wireless che, in questo momento, possono essere considerate come gli auricolari Bluetooth da comprare durante le Offerte di Primavera di Amazon. Grazie allo sconto in corso, infatti, è possibile acquistare gli auricolari di OPPO al prezzo scontato di 28 euro. Per accedere all’offerta e completare l’acquisto di queste ottime cuffie basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Enco Buds 2 Pro: il prezzo è ottimo

Gli auricolari di OPPO sono dotati di un ottimo comparto tecnico, a partire dal supporto alla connettività Bluetooth 5.3. Ci sono poi driver dinamici ultra-larga da 12,4 mm che offrono una qualità audio molto elevata.

Da notare anche la presenza di un doppio microfono con algoritmo AI per la cancellazione dei rumori in chiamata. Le OPPO Enco Buds 2 Pro hanno anche un’ottima autonomia. Con una carica sola, infatti, possono arrivare a ben 8 ore di utilizzo che diventano 38 ore con l’aggiunta della carica extra garantita dalla custodia. Possono essere utilizzate facilmente sia con dispositivi Android oltre che con iPhone e con qualsiasi computer dotati di connettività Bluetooth.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le OPPO Enco Buds 2 Pro al prezzo scontato di 28 euro. Le cuffie true wireless di OPPO sono vendute e spedite da Amazon e sono ora acquistabili al nuovo prezzo minimo storico. L’offerta durerà solo per un breve periodo. Per completare l’acquisto a prezzo ridotto basta premere sul box qui di sotto.