OPPO Enco Buds 2 in sconto del 60%, Amazon ci ricasca un'altra volta

Amazon lo ha fatto di nuovo, stavolta esagerando. Le Oppo Enco Buds 2 sono in sconto del 60% per il Black Friday, il che significa che se le compri sono tue a 19,99€ invece di 49,99€. A questo prezzo sono davvero regalate, che cosa puoi chiedere di più? Il modello in vendita su Amazon è quello in colorazione bianca, sicuramente uno dei più eleganti tra le colorazioni proposte da OPPO per le sue cuffie in-ear della serie Buds. Hai inoltre la certezza di comprare un prodotto venduto e spedito da Amazon, con tutti i benefici annessi all’abbonamento Amazon Prime.

Enco Buds 2, le cuffie in-ear di OPPO in sconto al 60%

Le OPPO Enco Buds 2 sono cuffie piccole solo nelle dimensioni, perché se guardiamo alle tante funzioni smart integrate non possiamo di certo chiamarle piccole, anzi. I nuovi auricolari OPPO sono dotati di un driver titanizzato da 10mm, pronto a regalarti in qualsiasi momento bassi potenti, ritmici e definiti. L’esperienza audio è resa ancora più ottimizzata grazie alla presenza dell’Enco Live Stereo Sound Effect, una tecnologia proprietaria di OPPO che ti consente di scegliere tra profili audio personalizzati.

Non manca nemmeno la cancellazione intelligente del rumore in chiamata, con le Enco Buds 2 che fanno affidamento sull’intelligenza artificiale per regalarti chiamate chiare anche in luoghi rumorosi. Le cuffie in-ear di OPPO ti offrono anche una audio e immagini sempre sincronizzati, grazie all’integrazione del modulo Bluetooth 5.2. L’eccellente stabilità è poi completata da un’autonomia fino a 7 ore in riproduzione con una singola carica, che può arrivare fino a 28 ore con la custodia di ricarica inclusa nella confezione.

Approfitta dell’offerta del Black Friday di Amazon sulle OPPO Enco Buds 2: solo per oggi le paghi 19,99€, a fronte di un prezzo consigliato di 49,99€.

