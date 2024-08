OPPO Enco Air4 Pro: semplicemente IRRESISTIBILI (-20%)

Gli OPPO Enco Air4 Pro rappresentano un’evoluzione impressionante nel mondo degli auricolari wireless, offrendo un’esperienza audio superiore grazie ai loro driver dinamici in titanio da 12.4 mm. Questi auricolari sono progettati per garantire un suono naturale e cristallino, con bassi profondi che trasformano ogni ascolto in un momento immersivo e avvolgente. Gli amanti della musica apprezzeranno la nitidezza dei dettagli sonori e la profondità dei bassi, ideali per ogni genere musicale, dal rock all’elettronica. Attualmente in super sconto del 20% su Amazon, questo è il momento ideale per farli tuoi al prezzo speciale di soli 69,99 euro, anziché 89,99 euro.

OPPO Enco Air4 Pro: l’occasione che stavi cercando

La cancellazione del rumore è un altro punto di forza degli Enco Air4 Pro. Grazie alla riduzione attiva del rumore a doppio microfono AI, potrai scegliere tra quattro modalità diverse per adattare l’esperienza d’ascolto alle tue esigenze. Che tu sia in una chiamata importante o stia godendo della tua playlist preferita, gli auricolari filtrano i rumori esterni, permettendoti di concentrarti su ciò che conta davvero. L’integrazione del Bluetooth 5.4 bineurale, inoltre, garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, perfetta per chi utilizza gli auricolari con più dispositivi contemporaneamente.

L’autonomia è un altro aspetto in cui gli OPPO Enco Air4 Pro eccellono. Con una batteria da 58mAh per gli auricolari e da 440mAh per la custodia di ricarica, potrai godere di lunghe sessioni d’ascolto senza preoccuparti di doverli ricaricare continuamente. Il tempo di ricarica è rapido e conveniente: solo 60 minuti per gli auricolari e 80 minuti per la custodia.

Oltre alla qualità audio e alla batteria duratura, questi auricolari sono costruiti per resistere agli imprevisti. Con certificazione IP55, gli OPPO Enco Air4 Pro sono impermeabili e resistenti alla polvere, rendendoli perfetti per qualsiasi situazione, sia che tu stia facendo sport o affrontando una giornata di pioggia.

Oggi puoi ottenere questi straordinari auricolari con uno sconto del 22% su Amazon. È il momento perfetto per investire in un paio di auricolari che non solo miglioreranno la tua esperienza d’ascolto, ma che saranno anche il tuo compagno affidabile in ogni momento della giornata. Affrettati ad acquistarli al prezzo speciale di soli 69,99 euro, prima che sia troppo tardi.