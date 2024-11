OPPO Enco Air3i: auricolari true wireless con rapporto qualità prezzo top

Devi acquistare degli auricolari wireless e non vuoi spendere troppi soldi senza però nemmeno rinunciare alla qualità? Pensi che non sia possibile trovare il giusto compromesso? Allora ricrediti con questa straordinaria offerta che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello OPPO Enco Air3i a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro.

Grazie questo sconto del 42% il prezzo crolla e risparmi 25 euro sul totale. Queste cuffiette Bluetooth sono dotate di un audio immersivo e coinvolgente. Grazie alla cancellazione del rumore con intelligenza artificiale puoi ascoltare la musica in qualsiasi ambiente. Sono resistenti all’acqua e godono di un’autonomia straordinaria.

OPPO Enco Air3i: a questa cifra non c’è di meglio

Puoi girare tutti i negozi che vuoi ma sono certo che alla fine giungerai alla stessa conclusione: OPPO Enco Air3i sono le migliori a questo prezzo. Godono di driver da 13,4 mm che garantiscono un suono eccezionale, potente ed equilibrato. Inoltre grazie alla cancellazione del rumore IA puoi ascoltare la musica senza distrazioni e anche le chiamate saranno sempre perfette.

Hanno dei comandi touch posti su ogni auricolare per controllare le tracce musicali, regolare il volume e rispondere alle chiamate. Sono resistenti all’acqua con certificazioni di grado IPX4 e quindi le puoi usare anche mentre fai sport. La connessione Bluetooth 5.3 garantisce zero latenza e accoppiamento immediato con i tuoi dispositivi. E poi godono di una super batteria in grado di durare per 35 ore di ascolto.

Questi sono davvero una forza della natura e oggi le potrai avere molto meno del loro prezzo. Dunque non aspettare che sia tardi e l’offerta svanisca. Fiondati su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Air3i a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.