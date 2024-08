OPPO Enco Air3: sconto a tempo LIMITATO su Amazon (-20%)

Gli OPPO Enco Air3 rappresentano una scelta straordinaria per chi cerca un’esperienza audio di qualità superiore, ora in offerta su Amazon con uno sconto del 20%, ma solo per un tempo limitato. Questi auricolari non sono solo esteticamente accattivanti, ma offrono anche prestazioni audio che superano le aspettative, grazie ai loro componenti tecnologici all’avanguardia. Non perdere tempo e acquistali al prezzo speciale di soli 39,99 euro, anziché 49,99 euro.

OPPO Enco Air3: belli, moderni e a un prezzo irresistibile

Il cuore pulsante degli OPPO Enco Air3 è il Driver Dinamico in Titanio da 13.4mm. Questo componente assicura un suono cristallino, fedele e dettagliato, capace di immergere l’ascoltatore in un’esperienza audio senza precedenti. Ogni nota e ogni dettaglio vengono riprodotti con una chiarezza sorprendente, che rende questi auricolari ideali per la musica, i podcast o qualsiasi contenuto audio.

Le chiamate non sono mai state così chiare grazie alla riduzione del rumore AI. Questa funzione intelligente è progettata per tracciare la voce umana e cancellare i rumori di fondo, garantendo che ogni conversazione sia nitida e priva di interferenze. Che tu sia in un ambiente rumoroso o in una stanza affollata, i tuoi interlocutori sentiranno solo la tua voce, senza disturbi.

Con una sensibilità dello speaker di 125±3 dB, gli OPPO Enco Air3 offrono un volume potente senza sacrificare la qualità del suono. La batteria degli auricolari è di 27mAh, mentre la custodia di ricarica dispone di una batteria da 300mAh, permettendo fino a diverse ore di ascolto con una sola carica. Inoltre, i tempi di ricarica sono rapidi: 80 minuti per gli auricolari e 120 minuti per la custodia, assicurandoti di avere sempre la tua musica a portata di mano.

Il Bluetooth 5.3 bineurale con bassa latenza permette di abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, offrendo una flessibilità senza pari. Che tu stia lavorando, guardando video o semplicemente ascoltando musica, gli OPPO Enco Air3 ti offrono un’esperienza audio impeccabile.

Cogli l’opportunità di acquistare oggi questi auricolari su Amazon con il 20% di sconto e trasforma ogni momento in un’esperienza d’ascolto straordinaria, al prezzo ridicolo di soli 39,99 euro.