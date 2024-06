OPPO Enco Air3 Pro: auricolari wireless TOP a PREZZO HOT (-39%)

Ti piace ascoltare la musica e vorresti degli auricolari wireless di qualità senza andare troppo oltre i 50 euro di budget che ti sei imposto? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Enco Air3 Pro a soli 54,99 euro, anziché 89,99 euro.

Potresti non visualizzarlo da mobile ma tieni conto che sul prezzo originale c’è uno sconto del 39% che quindi in questo momento ti fa risparmiare la bellezza di 35 euro sul totale. Davvero una promozione coi fiocchi. Con queste cuffiette Bluetooth puoi ascoltare la tua musica preferita anche in ambienti rumorosi e sono perfino impermeabili.

OPPO Enco Air3 Pro: imbattibili a questa cifra

Di auricolari wireless ce n’è un quantitativo industriale ma OPPO Enco Air3 Pro garantiscono performance incredibili. Sono dotati di driver dinamico in fibra di bambù da 12,4 mm che offre un suono molto più naturale e coinvolgente. Sono super compatti e leggerissimi per il massimo del comfort.

Godono della tecnologia Bluetooth 5. 3 che garantisce una connessione affidabile, a bassa latenza e multi dispositivo. In pratica li puoi abbinare a due dispositivi contemporaneamente. Godono della riduzione attiva del rumore con doppio microfono AI che ti permetterà di fare chiamate perfette. E poi sono dotate di una mega batteria in grado di durare per 30 minuti con una sola ricarica.

Fai alla svelta perché l’offerta è destinata a svanire presto. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Air3 Pro a soli 54,99 euro, anziché 89,99 euro. Non devi neanche preoccuparti del costo di spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni senza spendere nulla. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.