OPPO Enco Air3: auricolari wireless per musica e chiamate di qualità a un ottimo prezzo

Anche tu sei alle prese con la scelta di auricolari wireless? Non riesci a decidere quale sia il modello migliore per te? Allora dai un’occhiata a questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello OPPO Enco Air3 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

C’è dunque uno sconto del 29% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare 20 euro sul totale. Con queste cuffiette Bluetooth puoi ascoltare la musica in qualsiasi ambiente senza preoccupazioni. Puoi fare chiamate senza disturbi e goderti un’autonomia eccezionale. Sono leggerissimi, mi puoi collegare qualsiasi dispositivo e non temono l’acqua. A questa cifra sono un ottimo affare.

OPPO Enco Air3: auricolari wireless top a prezzo pop

Il rapporto qualità prezzo degli auricolari wireless OPPO Enco Air3 è indubbiamente ciò che li rende uno dei migliori acquisti di oggi. Nonostante il basso costo godono di tecnologie innovative e all’avanguardia. Hanno driver dinamici in titanio da 13,4 mm per garantire un audio pulito e potente. La riduzione del rumore con intelligenza artificiale che ti permette di fare chiamate senza nessun disturbo.

Godono della tecnologia bluetooth 5.3 che garantisce una connessione affidabile fino a 10 metri e con bassissima latenza. Perfetti quindi anche se li vuoi usare per guardare film e serie TV. Hanno controlli touch sensibili e li puoi connettere sia a dispositivi iOS che Android. Sono leggeri e comodi e offrono una super batteria in grado di durare per 25 ore senza interruzioni.

Affrettati perché chiaramente a questa cifra li vorranno tutti e le unità disponibili non sono illimitate. Quindi prima che sia tardi e la promozione sparisca vai su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Air3 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.