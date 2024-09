Oppo Enco Air3: auricolari true wireless in super offerta a soli 39,99€

Gli auricolari OPPO Enco Air3, disponibili su Amazon a 39,99€ con uno sconto del 20%, offrono una scelta economica ma funzionale nel mercato degli auricolari wireless.

Con driver da 13,4mm e supporto per Bluetooth 5.3, offrono un suono chiaro e bilanciato, seppur non eccellendo nei bassi più profondi. Tuttavia, la qualità audio è adatta per ascoltare musica, podcast e gestire chiamate con una buona chiarezza.

Il design è interessante, con una buona ergonomia che assicura un comfort prolungato anche dopo molte ore di ascolto. Questi auricolari includono anche una certificazione IP54, che li rende resistenti a schizzi e sudore. Insomma, sono perfetti anche per l’uso durante l’attività sportiva.

Tra le funzioni principali, gli Oppo Enco Air3 includono la possibilità di connettersi a due dispositivi contemporaneamente, facilitando la gestione tra telefono e PC senza dover interrompere la connessione. Con Bluetooth 5.3 e la modalità a bassa latenza, risultano ideali anche per sessioni di gaming o visione di video senza ritardi audio evidenti.

La batteria è sufficientemente robusta: gli auricolari offrono fino a 6 ore di riproduzione continua con una singola carica, mentre la custodia di ricarica consente altre tre ricariche, portando l’autonomia complessiva a 25 ore. Non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato: acquistali subito in forte sconto!