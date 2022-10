OPPO Enco Air2: in SCONTO del 36% sono davvero IMPERDIBILI

Le opzioni per chi cerca delle cuffie true wireless in grado di offrire un ottimo audio, la cancellazione del rumore, i controlli touch e un’elevata autonomia ad un prezzo contenuto sono davvero poche. La nuova offerta dedicata alle OPPO Enco Air2 è, quindi, da cogliere al volo per assicurarsi un paio di cuffie TWS ad un prezzo davvero contenuto.

Le OPPO Enco Air2, infatti, possono essere acquistare al prezzo scontato di 44,99 euro invece che 69,99 euro grazie alle offerte Amazon di oggi. Si tratta di uno sconto del 36% sul prezzo delle cuffie proposte nella sempre apprezzatissima versione bianca oppure nella particolare variante azzurra. A questo prezzo, le cuffie di OPPO sono un vero e proprio best buy.

OPPO Enco Air2: le cuffie true wireless da comprare a meno di 50 euro

Spendere poco senza rinunciare a prestazioni di fascia alta. Questo è quanto garantiscono le ottime OPPO Enco Air2. Le cuffie true wireless di OPPO sono leggerissime (pesano appena 3,5 grammi) e, nello stesso tempo, offrono un‘elevata autonomia (fino a 24 ore di riproduzione grazie alla carica extra della batteria) e garantiscono un’ottima resa audio, grazie ai driver a diaframma composito placcato in titanio da 13,4 mm.

A completare il comparto tecnico c’è la resistenza all’acqua, con certificazione IPX46. Da segnalare la possibilità di sfruttare i controlli touch ed anche la cancellazione del rumore per un’esperienza d’uso davvero al top. Il collegamento allo smartphone o a qualsiasi altro dispositivo avviene tramite Bluetooth 5.2.

Grazie alla nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare le OPPO Enco Air2 al prezzo scontato di 44,99 euro invece che 69,99 euro. Lo sconto del 36% è da cogliere al volo per poter iniziare subito a sfruttare un paio di cuffie true wireless di fascia superiore spendendo meno di 50 euro. L’offerta è valida per le versioni con finitura bianca o azzurra.

