Su Amazon arriva una sorpresa inaspettata: gli OPPO Enco Air W32, eccellenti auricolari true wireless del colosso cinese, tornano all'improvviso al prezzo del Prime Day: super occasione o errore? Nel dubbio, approfitta adesso dell'offerta e fai tuoi – con sconto del 31% – un wearable eccezionale.

OPPO Enco Air W32 in sconto top su Amazon

Bellissimi esteticamente, su questo non ci sono dubbi. Dal case di ricarica, alla cuffietta stessa, che vanta il suo design semi in-ear con stelo di dimensioni più che accettabili. Abbastanza comodo per gestire al meglio i comandi touch, ma allo stesso tempo non troppo lungo da risultare fastidioso.

Insomma, molto belli fuori, ma il meglio è dentro, sotto la scocca! Resistenti al contatto accidentale con acqua e sudore, puoi indossarli tutto il giorno senza preoccuparti minimamente che possano rovinarsi.

Godi di una qualità audio sopra la media grazie ai driver da 7 millimetri e al Bluetooth 5.2, che garantisce una connessione sempre stabile. Perfetti per parlare al telefono, il loro maggiore punto di forza è quello che te li farà amare di più: non solo hanno un'autonomia energetica elevatissima, ma supportano anche la ricarica rapida! Con 10 minuti di ricarica, ti offrono fino a 8 ore di ascolto musicale.

Perché scendere a compromessi, quando puoi avere il meglio e puoi pagarlo pochissimo? Gli OPPO Enco Air tornano a bomba al prezzo dell'Amazon Prime Day – ovvero 69€ invece di 99€ – e tutto quello che puoi fare è approfittarne prima che il costo torni quello pieno.. Di che colore le vuoi? Al momento, sono disponibili sia in nero che in bianco!

Ovviamente, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime! Visto che offertona? Le altre le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

