La OPPO RAM Expansion è una nuova tecnologia software del colosso cinese ed è geniale. I device che la supportano, possono accedere immediatamente a un quantitativo di memoria volatile superiore – e quindi a più potenza – senza costi o interventi aggiuntivi. Basterà un click!

OPPO: la RAM Expansion in dettaglio

Disponibile sulla serie Find X3 (anche Neo e Lite) e anche sulla Serie A (A94 5G, A74 4G e 5G e A54 5G), basta un aggiornamento software per accedere alla novità. Il suo funzionamento è semplicissimo quanto efficace. Se hai spazio sufficiente di memoria ROM libera (spazio di archiviazione, per intenderci) un po' può essere ceduta e utilizzata come memoria RAM.

Decidi tu, come puoi vedere nell'immagine, quanta memoria passare temporaneamente (e virtualmente) da una parte all'altra: più ne passerai, più velocità avrai a disposizione.

Una novità che è quindi a costo zero, ma permette agli smartphone OPPO compatibili di offrire prestazioni più elevate. Il tutto, senza spendere: non serve mandarlo in assistenza, non servono upgrade a pagamento. Proprio questo rende la funzionalità RAM Expansion super interessante. Se possiedi uno dei device elencati sopra, ti serve unicamente un aggiornamento software e potrai sfruttare la novità immediatamente.

