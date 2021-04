Nella giornata di ieri, un noto tipster su Weibo, il famoso social di microblogging cinese, ha rivelato che i display pieghevoli per i prossimi smartphone di OPPO e Vivo si stanno avvicinando alla produzione di massa.

OPPO e Vivo: cosa sappiamo dei nuovi foldable in arrivo?

Le informazioni sono state condivise sulla piattaforma online da @ 数码 闲聊 站, il quale ha suggerito che ci saranno due versioni sulle quali le compagnie stanno lavorando: una dovrebbe presentare un display flessibile da 8 pollici mentre l’altra è un pannello da 7 pollici. Entrambi i pannelli sono pieghevoli verso l’interno, con quest’ultimo già dotato di un prototipo. Il leakster ha anche aggiunto che quello più piccolo è vicino alla produzione di massa. Tuttavia, un periodo di tempo specifico per il lancio commerciale deve ancora essere confermato.

Secondo il blogger, lo smartphone pieghevole Vivo arriverà con un design a cerniera impressionante per il suo schermo flessibile da 8 pollici. Questo display supporterebbe anche un’elevata frequenza di aggiornamento e sarebbe comunque di 6,5 pollici quando piegato.

Di recente, Xiaomi ha lanciato il suo primo smartphone pieghevole, quindi possiamo aspettarci che altri giganti della tecnologia cinese come Vivo e OPPO lancino presto le loro iterazioni. Sfortunatamente, le date esatte di lancio di questi terminali sono attualmente sconosciute.

Tuttavia, si prevede che i nuovi gadget pieghevoli di tali società arriveranno in commercio nella seconda metà di quest’anno. In altre parole, possiamo anche aspettarci che il mercato degli smartphone pieghevoli aumenterà la concorrenza entro la fine dell’anno, il che potrebbe anche implicare che i prezzi possano diventare leggermente più competitivi. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare sintonizzati, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

