Marte sulla Terra? Ci pensano OPPO e National Geographic a farti vivere un’esperienza fotografica unica, alla scoperta del deserto del Mojave grazie alle abilità del pluripremiato fotografo Keith Ladzinski.

Un OPPO Find X3 Pro, il talento di Ladzinski e il suggestivo paesaggio del deserto del Mojave: sono queste le basi del progetto “Out of This World Colours”. Attraverso uno specialissimo viaggio fotografico, realizzato con la fotocamera del nuovo flagship del colosso cinese, gli utenti potranno emozionarsi guardando suggestivi paesaggi, introvabili in altri angoli del mondo.

Maggie Xue, President OPPO Western Europe, ha commentato così l’iniziativa:

“In OPPO siamo da sempre guidati dalla curiosità e dalla voglia di esplorare. Il nostro ultimo viaggio con National Geographic per il progetto “Uncover Antarctica” è stato un successo incredibile, permettendoci di unire esplorazione e tecnologia in un racconto unico e spettacolare. Oggi siamo entusiasti di confermare la nostra partnership con National Geographic attraverso la campagna “Out of This World Colours” che ci permetterà di mostrare come il nostro sistema di gestione del colore, leader nel settore, sia in grado di catturare la vera bellezza della natura in un 1 miliardo di colori.”