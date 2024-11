OPPO è la prossima azienda a integrare Circle to Search sui propri smartphone

OPPO ha confermato una nuova partnership con Google per portare la funzionalità Circle to Search sui suoi telefoni e tablet con ColorOS 15. Oltre a Circle to Search, Oppo includerà funzionalità AI avanzate che sfruttano i modelli Google Gemini.

Il lancio globale è vicinissimo

Le novità sono previste in occasione del lancio globale della serie OPPO Find X8, gli ultimi flagship dell’azienda che arriveranno domani, giovedì 21 novembre. Si tratterà del primo debutto della serie X al di fuori della Cina.

Con il nuovo dispositivo arriverà anche il nuovo software. OPPO è pronta a lanciare ColorOS 15, aggiornamento del sistema operativo basato su Android 15 che verrà successivamente esteso al resto dei dispositivi dell’azienda nei prossimi mesi.

OPPO è il prossimo marchio a supportare Circle to Search, una funzionalità di Google che ha debuttato sui dispositivi Samsung Galaxy e Pixel all’inizio di quest’anno e da allora si è estesa ad altri dispositivi di Xiaomi, Honor, Motorola e altri. Più di recente, OnePlus 12 ha ricevuto la funzionalità come parte del suo aggiornamento Android 15.

L’aggiornamento ColorOS 15 introduce anche nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale. L’app Google Gemini permetterà agli utenti di chattare con l’assistente AI di Google, con l’obiettivo di aumentare la produttività. Ma sarà utile anche per scrivere, imparare e pianificare.

Come parte degli strumenti AI che verranno integrati attraverso ColorOS, i possessori di OPPO potranno sfruttare anche i vantaggi di Gemini Live per semplificare argomenti complessi e provare le risposte in tempo reale.