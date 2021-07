Oppo Band Style Tracker è in promozione su Amazon a soli 34,99€. Lo sconto del 50% ti permette di risparmiare ben 35€ effettivi che rendono l'acquisto un vero affare. Te lo porti a casa con poco e ne rimani soddisfatto.

le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cosa aspettarti da Oppo Band Style Tracker

Oppo Band Style Tracker è un fitness tracker d'eccezione. Disponibile in colorazione nera, questo prodottino arriva casa con due cinturini inclusi così da renderlo più elegante o casual con un solo tocco. Perfetto sia per lui che per lei, non puoi farti scappare questa occasione eccellente.

Il quadrante è ovviamente a colori e AMOLED. L'intensità dei colori uniti a un ampia superficie e a una risoluzione elevata ti consentono di avere sempre una visione accurata dei dati mostrati. In più neanche il sole più forte ti sarà d'intralcio.

Con i suoi sensori integrati all'interno ti tiene aggiornato sul tuo stato di salute, infatti non è da ignorare il cardiofrequenzimetro. Ma anche dal punto di vista dello sport non scende a compromessi: lo Style Tracker vanta 12 modalità di sport sia outdoor che indoor e in più è impermeabile. Cosa significa? Che lo utilizzi in acqua ad occhi chiusi, ad esempio mentre pratichi il nuoto.

Veramente ottima anche la batteria che si ripristina in appena 90 minuti e ti conferisce un'autonomia di 12 giorni.

Acquista subito il tuo Oppo Band Style Tracker su Amazon a 34,99€, metà prezzo. Lo ordini oggi e lo ricevi in sole 48 ore grazie alle spedizioni Prime, ma se non sei abbonato niente paura: se opti per le consegne nei punti di ritiro, queste ultime sono gratuite anche per te.

