OPPO Band Style, smartband BELLA e versatile a prezzo REGALO (-50%)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottima e versatile smartband OPPO Band Style è una di quelle che non puoi assolutamente perderti: con lo sconto del 50% costa appena 34€ e ti assicura un’esperienza di utilizzo appagante sotto tutti i punti di vista.

Dotata di un design molto curato e ideale per qualsiasi situazione – la puoi indossare senza problemi anche in ufficio sotto la camicia -, la smartband del colosso cinese è munita di un gran numero di sensori e tecnologie in grado di assicurarti in ogni momento un tracking preciso e puntuale delle tue prestazioni fisiche e della tua salute.

OPPO Band Style è la smartband di cui non potrai più fare a meno, oggi al 50% di sconto su Amazon

Frontalmente è presente un bel display AMOLED ad alta risoluzione con una buona luminosità ideale per offrirti la massima visibilità anche sotto la luce del sole, mentre sul retro trova posto il sensore HR pensato per registrare 24/7 la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Come ogni fitness tracker che si rispetti, anche l’economica OPPO Band Style dispone di una cassa completamente impermeabile fino a 50 metri: la puoi indossare senza alcun problema sotto la doccia oppure in piscina per registrare i tuoi allenamenti.

A tal proposito, il fitness tracker è in grado di registrare automaticamente fino a 12 attività sportive come la corsa all’aperto, la corsa indoor, la passeggiata all’aperto, yoga, cricket, vogatore e molto altro; tutte le informazioni vengono raccolta e inviate in tempo reale all’applicazione mobile (funziona su iOS e su Android) per darti modo di controllare l’andamento del tuo allenamento.

Difficile, se non impossibile, scoprire questa incredibile offerta di Amazon e far finta di niente. Se l’acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime: ti assicuriamo che imparerai ad apprezzarla sin dal primo momento che la indosserai al polso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.