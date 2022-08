OPPO Band Style, fitness tracker con stile e sensore HR a 39€

Inutile girarci attorno: l’offerta Amazon di oggi sull’ottima smartband OPPO Band Style è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando è disponibile al prezzo più economico di sempre grazie allo sconto del 43%. Ad appena 39€, infatti, solo oggi hai la possibilità di allacciare al polso un fitness tracker con tutte le carte in regola per registrare le informazioni più importanti sulla tua salute e non solo.

Con un design unico e singolare che la rende adatta sia agli uomini che alle donne, la smartband di OPPO monta un buon pannello AMOLED a colori da 1.1 pollici con una buona luminosità. Il corpo del wearable è a forma di capsula ed è impermeabile fino a 50 metri di profondità, il che la rende ideale anche da indossare in piscina per registrare le statistiche sui tuoi allenamenti.

OPPO Band Style crolla su Amazon con il 43% di sconto: affare d’oro da non perdere

Sul retro trova posto un sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre per quanto riguarda il fitness può tenere traccia di molte informazioni relative alla corsa all’aperto, tapis roulant, nuovo, yoga, ciclismo e molto altro.

Inoltre, la batteria integrata ti assicura fino a 12 giorni di utilizzo senza alcun compromesso; una volta scarica si ricarica completamente in appena 90 minuti.

Non perdere questa incredibile occasione ma anzi corri a mettere la smartband nel carrello per riceverla a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon. A questo prezzo hai l’opportunità di allacciare al polso un fitness tracker di qualità al prezzo più economico di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.