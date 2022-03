OPPO Band Sport Tracker è un super smartwatch a meno di 30 euro

Non impazzire a cercare un super smartwatch che a meno di 30 euro offre quello che ti può dare l'incredibile OPPO Band Sport Tracker. Solo online sul sito di Unieuro lo acquisti a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Un affare imperdibile, anche perché i vantaggi di questo prodotto sono davvero tanti.

Il design elegante lo rende adatto a qualsiasi outfit, sia quando devi fare attività sportiva, sia quando devi indossarlo semplicemente ogni giorno. Al lavoro, durante una cena importante o come assistente in una sessione di sport estrema, questo smartwatch è il compagno ideale.

Non ti sembrerà nemmeno di indossarlo. Infatti, il tuo nuovo OPPO Band Sport Tracker pesa solo 20 grammi. Inoltre, grazie al suo ampio display da 1″ AMOLED garantisce un'ottima lettura in qualsiasi condizione di luce, in modo da non perderti nessuna notifica.

OPPO Band Sport Tracker: da Unieuro lo sconto è pazzesco

Con OPPO Band Sport Tracker hai a disposizione ben 12 modalità di allenamento. Questo smartwatch è in grado di accompagnarti e seguirti in ogni tua attività sportiva. Perché aspettare ancora quando puoi averlo a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro? Mettilo nel carrello, è un'esclusiva di Unieuro, solo online.

Tra l'altro, la sua batteria interna ti assicura fino a 12 giorni di utilizzo e quando è scarico lo puoi ricaricare in appena 90 minuti. Insomma, il tuo nuovo personal trainer è davvero instancabile e non vuole abbandonarti mai. Pensa che ha a cuore anche la tua salute. Mentre dormi ti rileva il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue.

OPPO Band Sport Tracker è resistente all'acqua. Potrai immergerti con lui fino a 50 metri. Tra l'altro è capace di monitorare lo stile di nuoto, tenendo traccia dei tuoi progressi in acqua.

Prendi il pieno controllo della tua vita. Scegli il miglior smartwatch a meno di 30 euro e approfitta di questa promo Unieuro. Acquista il tuo nuovo OPPO Band Sport Tracker a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro.