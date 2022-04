OPPO Band Sport: smartband completa di tutto a prezzo FOLLE (-50%)

L'offerta di Amazon di oggi per OPPO Band Sport può essere definita quasi come “folle”: con il 50% di sconto, infatti, diventa quasi impossibile non acquistare immediatamente una tra le smartband più apprezzate sul mercato e regina della categoria di riferimento.

Ad appena 24€, infatti, OPPO Band Sport ha tutto ciò di cui hai bisogno per tracciare i tuoi allenamenti e non solo. Il design è giovanile e minimal, perfetta sia per essere indossata sotto una tuta oppure sotto una camicia, mentre il display AMOLED da 1.1 pollici è ideale per avare sempre tutto sotto controllo.

OPPO Band Sport in offerta su Amazon al 50% di sconto: follia non acquistarla subito

Munita del supporto a 12 modalità di allenamento per seguirti in palestra tenendo traccia delle tue prestazioni, dispone anche dell'esclusiva modalità per bruciare i grassi e mantenerti sempre in allenamento: il tuo personal trainer non è più in palestra, ma è allacciato al tuo polso.

Nonostante il corpo leggero e molto compatto, la smartband ti garantisce un'ottima autonomia di 12 giorni con una singola carica: a tal proposito, una volta scarica bastano appena 90 minuti per assicurarti quasi 2 settimane piene di utilizzo. Dotata di sensore HR sul retro per registrare la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2), la smartband tiene traccia anche della qualità del sonno.

Non perdere altro tempo e acquista subito la smartband di OPPO in offerta su Amazon a un prezzo che è impossibile ignorare. Con il 50% di sconto, infatti, rappresenta l'occasione perfetta per allacciare al polso un fitness tracker che imparerai ad amare fin da subito.

Partono le offerte di Primavera di Amazon: tantissimi prodotti di ogni tipo in sconto a tua disposizione nell'apposita pagina dedicata alle offerte!