OPPO Band Sport: offerta FOLLE per l'ottima smartband (-50%)

In tema di smartband economiche sono pochi i modelli che ha davvero senso acquistare, e OPPO Band Sport in offerta su Amazon è uno di quelli che non puoi lasciarti scappare se sei alla ricerca di un fitness tracker leggero, compatto, robusto, completo e soprattutto economico.

Infatti, ad appena 24€ e con il 50% di sconto, la smartband di OPPO rappresenta una piccola chicca hi-tech a cui è quasi impossibile resistere.

OPPO Band Sport è in offerta su Amazon in sconto folle del 50%: impossibile resistere

Con un peso di appena 20 grammi, la smartband dispone di un design ideale sia per l'esercizio fisico in palestra (o all'aperto) ma anche nella quotidianità: il display AMOLED da 1 pollici è ottimizzato alla perfezione per mostrare sempre i dati più importanti, che si tratti dell'ora, di una notifica e delle prestazioni fisiche durante un allenamento.

A tal proposito, il fitness tracker integra il pieno supporto per 12 modalità di allenamento dallo yoga al nuoto. Inoltre, dispone anche dell'esclusiva modalità per bruciare i grassi in eccesso e mantenerti sempre in forma. Munita di sensore per il battito cardiaco con tracciamento continuativo 24/7 e monitoraggio del tasso di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la smartband raccoglie informazioni anche durante il riposo. Nonostante il peso piuma, la batteria ti assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti.

Non perdere questa opportunità incredibile e acquista subito la smartband in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo. Con il 50% di sconto a tua disposizione, se l'acquisti adesso ti arriva a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra. Una volta allacciata al polso ti accompagnerà in tutti i tuoi impegni quotidiani, e in palestra, per abbracciare uno stile di vita più sano.

