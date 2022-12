OPPO Band Sport: in OFFERTA a 29,99€ è davvero IMBATTIBILE (-40%)

La OPPO Band Sport è una delle migliori smart band sul mercato. Si tratta di un fitness tracker completo ed elegante, facile da usare e soprattutto davvero molto economico ma che non scende a compromessi sulla qualità e fa il suo lavoro in modo davvero ottimale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO Band Sport al prezzo scontato di 29,99 euro invece di 49,99 euro. Si tratta di un taglio di prezzo del 40% sul dispositivo proposto nell’elegante colorazione nera. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

La OPPO Band Sport è la scelta giusta per spendere poco senza rinunciare ad una smart band completa

Nel settore delle smart band ci sono tante alternative interessanti. La OPPO Band Sport, però, ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni ad un prezzo molto contenuto. La band può contare su di un display AMOLED da 1,1 pollici, molto leggibile in tutte le condizioni di illuminazione.

Come fitness tracker è in grado di riconoscere 12 diverse modalità di allenamento andando a monitorare l’attività cardiaca, sia a riposo che durante l’allenamento, la saturazione di ossigeno nel sangue e diversi altri parametri.

La OPPO Band Sport può anche essere utilizzata come “telecomando” per controllare la fotocamera e per il monitoraggio del sonno. Da notare che la smart band è impermeabile fino a 50 metri. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un comparto tecnico completo, in grado di garantire prestazioni ottimali agli utenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la OPPO Band Sport al prezzo scontato di 29,99 euro invece di 49,99 euro con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. L’offerta è ottima. La smart band di OPPO ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo fitness tracker a cui affidarsi con una spesa ridotta ma con una resa elevata.

