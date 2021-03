I nuovissimi OPPO Band Style e Band Sport, appena annunciati per l’Italia, sono già disponibili in vendita su Amazon. Ecco dove trovarli.

OPPO Band Style e Band Sport disponibili su Amazon

Due smart band molto interessanti, oltre che completi. Due prodotti pensati per chi predilige outfit differenti: più elegante o più sportivo.

Validi alleati per il quotidiano, potrai tenerli al polso per tutto il giorno senza avvertirne l’ingombro: sono super leggeri e sottili. Ovviamente, non mancano funzionalità dedicate allo sport e alla salute (c’è anche la possibilità di tenere traccia del livello di ossigeno nel sangue, esattamente come un saturimetro).

Dalla parte di questi smart band c’è anche il prezzo, che è decisamente accessibile, considerando tutto quello che possono offrire. Ecco dove trovare i nuovi OPPO Band su Amazon:

In entrambi i casi, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

