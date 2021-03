OPPO ha appena annunciato le sue nuove smartband: si chiamano Band Style e Band Sport. Entrambe includono ben 12 funzioni di allenamento speciali, autonomia record e il sensore per il monitoraggio del livello di ossigenazione nel sangue.

OPPO Band: tanta sostanza ma con un occhio di riguardo al design

Il colosso cinese ha appena presentato i nuovi wearable che mirano ad arricchire l’ecosistema del brand e a conquistare i fan fedelissimo del marchio e non solo. Queste fitness tracker hanno un design sportivo ma elegante allo stesso tempo, sono pensate per gli allenamenti sportivi e vantano funzionalità davvero uniche: monitoraggio del battito, del sonno, del livello di ossigenazione presente nel sangue e molto altro ancora.

Questi prodotti vantano un display full color AMOLED da ben 1,1 pollici. Cosa cambia fra i due modelli? Semplice: la versione Sport è più casual, mentre la Band Style è elegante e lussuosa. In confezione gli utenti troveranno ben due cinturini, così che possano scegliere il loro preferito senza problemi.

Il monitoraggio dell’SpO2 avviene di continuo, anche di notte. Per tale motivo, OPPO Band ha moltissime funzioni dedicate al benessere psicofisico della persona. Ma come funziona il monitoraggio continuo del livello di saturazione presente nel sangue? Questo chip permette alle Band di controllare attivamente la saturazione di ossigeno nel sangue con una frequenza eseguita una volta al secondo per tutta la notte e/o durata del sonno. Non manca un ottimo cardiofrequenzimetro che emette notifiche in caso di irregolarità di varia natura.

Le smart band di OPPO sono anche dei fantastici fitness tracker grazie alle 12 modalità sportive presenti a bordo: corsa, camminata, ciclismo, nuoto, badminton, cricket, yoga e molte altre ancora. Inoltre, tutto è registrato con l’applicazione proprietaria HeyTap Health.

Tanta sostanza ma anche un’attenzione per il design: 40 diversi quadranti e stili per la personalizzazione dei propri gadget. Inoltre, i cinturini si adattano agli outfit di ciascuno. Infine, questi piccoli gioielli possono fungere da perfetti notificatori per le app social, di messaggistica online/offline, SMS, per le chiamate e molto altro ancora. La batteria da 100 mAh assicura una durata incredibile.

OPPO Band Sport sarà disponibile nella colorazione Black mentre OPPO Band Style nelle colorazioni Black e Vanilla. Il prezzo di lancio è di 49,90€ per il modello Sport e di 69,90€ per la variante Style. Arriveranno su Amazon e nei principali retail di elettronica nei giorni a venire.

