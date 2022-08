OPPO Band Sport a 23€ è IMPERDIBILE: sconto Amazon pazzesco del 52%

OPPO Band Sport, eccellente activity tracker, è in sconto su Amazon a prezzo piccolissimo in occasione delle offerte di settembre. Puoi portarlo a casa a mini prezzo ed è il momento di approfittarne. Leggero e con ottima autonomia energetica, ha a bordo un sacco di funzioni utilissime nel quotidiano. Il momento di fare il tuo affare è adesso: completa l’ordine al volo per averlo a mini prezzo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

OPPO Band Sport in enorme sconto su Amazon

L’occasione è perfetta per portare a casa un dispositivo di marca a prezzo piccolissimo, senza scendere a compromessi con la qualità. In ogni momento, controlli le notifiche al polso senza dover prendere lo smartphone.

Quando ti alleni puoi contare invece sulle sue funzionalità di activity tracker, pensate per permetterti di monitorare fino a 12 modalità sportive in modo presissimo. C’è persino la resistenza all’immersione in acqua fino a 50 metri, garantita dalla presenza della certificazione 5ATM.

Ovviamente, è un valido compagno anche per la salute, grazie diverse funzionalità dedicate. Su tutte, spunta il monitoraggio continuo della quantità di ossigeno nel sangue (come avere un saturimetro sempre al polso).

Ogni dato e informazione, puoi leggerlo sull’ampio display AMOLED da 1,1″. Non perdere l’occasione di risparmiare più della metà del prezzo su OPPO Band Sport: completa l’ordine adesso per averlo a 23€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

