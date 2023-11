OPPO Band 2 è il BEST BUY dei wearable: appena 49€ su Amazon (-29%)

L’eccellente smartband economica OPPO Band 2 è al centro di una incredibile offerta di Amazon che non puoi assolutamente farti scappare. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 29%, il wearable può essere tuo investendo la cifra shock di appena 49€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Nonostante il prezzo molto conveniente e alla portata di tutti il wearable del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

OPPO Band 2 è in super sconto su Amazon a un prezzo incredibile: occasione storica

OPPO Band 2 ti sorprende con un bellissimo pannello AMOLED touch e a colori da 1.57” per gestire facilmente e rapidamente le notifiche in arrivo (supporta sia iOS che Android) e le varie funzionalità di cui dispone, mentre nel versante interno trova posto un precisissimo sensore HR per il tracking costante della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca e anche della qualità del sonno.

Inoltre, OPPO Band 2 è sempre al tuo fianco per registrare anche le informazioni più importanti relative all’attività fisica in corso: c’è il supporto di oltre 100 modalità di allenamento al chiuso e all’aperto.

Con un prezzo di vendita in sconto ad appena 49€ la smartband di OPPO è la tua occasione d’oro per allacciare al polso un ottimo wearable a pochissimo; mettila subito nel carrello di Amazon e preparati a riceverla a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

