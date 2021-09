OPPO: arrivano nuovi tablet e pieghevoli

Uno dei massimi dirigenti di OPPO ha confermato ufficialmente l'arrivo di tablet e smartphone pieghevoli: ecco cosa sappiamo.

Le novità di OPPO

Liu Bo – vicepresidente di OPPO e presidente di OPPO China – ha rivelato i piani dell'azienda per i prodotti di fascia alta, IoT e la strategia per l' e-commerce. Il manager cinese, stando al rumor, avrebbe confermato il lancio del suo primo tablet nel 2022, oltre all'arrivo di dispositivi pieghevoli (sfortunatamente, non ha dato una tempistica specifica per il rilascio di questi ultimi).

Parlando di dispositivi di fascia alta, Liu Bo ha rivelato che OPPO è attualmente il terzo OEM Android premium più grande nel mercato globale degli smartphone cinesi e il secondo nel mercato cinese.

Nell'attesa di vedere dal vivo i nuovi device della compagnia, ricordiamo che a breve dovrebbe essere annunciato il medio di gamma OPPO PFVM10. A tal proposito, Geekbench ha raccontano che disporrà di un processore MediaTek Dimensity 700 (associato a 4 GB / 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione) e contare sul sistema operativo Android 11. L'elenco ha anche svelato che il telefono sarà dotato di un display con notch a goccia da 6,52 pollici con risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel e per l'autonomia energetica farà affidamento su una batteria da 4.980 mAh con il supporto per la ricarica rapida di 18 W.