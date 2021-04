OPPO ha appena presentato i nuovi terminali di fascia media facenti parte della serie A. Stiamo parlando di A94 5G, A74 5G e A54 5G. I terminali sono esteticamente bellissimi, potenti e hanno un prezzo di partenza di 269,99€. Inoltre, tutti gli utenti che acquisteranno un device del marchio fino al 9 maggio, riceveranno gratis un paio di auricolari OPPO Enco.

OPPO: tre nuovi midrange per aggredire la fascia media

I tre nuovi modelli in arrivo vantano un perfetto equilibrio fra estetica, prestazioni e potenza. Non manca un buon comparto fotografico e il modem per la connessione alle reti di quinta generazione. Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha appena affermato:

La Serie A è una lineup molto apprezzata dai nostri consumatori. Con questi nuovi smartphone vogliamo soddisfare le esigenze e i diversi stili di vita dei nostri utenti, sempre più dinamici, a un prezzo più contenuto. I nuovi modelli della Serie A OPPO offrono prestazioni veloci e potenti, perfetti per accompagnare le persone nella vita quotidiana sempre più connessa e per tutti gli amanti del gaming che cercano una connessione stabile e performante, anche in mobilità.

OPPO A94 5G

Il device è dotato della tecnologia OPPO Smart 5G 3.0, e permette di raggiungere velocità di download e upload incredibili. Al suo interno c’è un processore MediaTek 5G Dimensity 800U che supporta il Dual SIM 5G. Vanta la funzione “Dual Network Channel” che fornisce un boost alla connessione collegandosi alle reti Wi-Fi e 4G/5G; tutto ciò è molto utile quando ci si trova in ​​un ambiente in cui il WiFi non è forte.

All’interno è presente una batteria da 4310 mAh con fast charge rapida VOOC 30W. Si può ricaricare il telefono da zero a 100 in soli 48 minuti. Esteticamente è minimal, elegante e leggero: pesa solo 173 grammi. Sul posteriore invece, è presente una quad camera con sensore principale da 48 Mpx, abbinato ad una ultra-wide da 8 e due lenti ausiliari da 2 Mpx ciascuna.

Il terminale supporta i video HDR e in 4K. Lo schermo è un’unità Super AMOLED FHD+ da 6,4’’ con rapporto schermo-corpo del 90,8% e selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni (solo 3,7mm). Con ColorOS Efficiency 3.0 si possono utilizzare al meglio le funzioni del device, soprattutto sul lato gaming.

OPPO A74 5G e OPPO A54 5G: midrange dall’animo top

Entrambi i telefoni hanno uno schermo LCD Hyper-Color Screen da 6.49” con FHD punch-hole, con refresh rate da 90 Hz e frequenza di campionamento tattile a 180Hz, ottimo per i giochi e i video riprodotti.

Esteticamente vantano un design premium con elementi esclusivi e che sposano i trend più belli del mercato. Vengono alimentati da una batteria da 5000 mAh con supporto alla fast charge da 18W (A74) e da 10W il piccolo della casa.

Il comparto fotografico di questi terminali è incredibile: quattro sensori (48+8+2+2) e anteriormente una super selfiecam da 16 Mpx, perfetta per videocall e selfie di qualità. Sotto la scocca presentano un processore Qualcomm Snapdragon ™ 480 5G.

Prezzi e disponibilità

OPPO A94 5G 8GB RAM+128GB è presente su Amazon e nei principali retail di tecnologia. Costa 369,99€ e viene spedito nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue. Sono incluse nel prezzo anche leOPPO Enco Air.

OPPO A74 5G 6GB+128 GB è disponibile in Italia in esclusiva con TIM, ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99€ nelle colorazioni Fluid Black e Fantastic Purple. Sono inclusi gli auricolari OPPO Enco W11.

OPPO A54 5G 4GB RAM+64GB è disponibile in Italia su Amazon e nei migliori retail di telefonia: il prezzo? 269,99€ e viene venduto in due colori: Fluid Black e Fantastic Purple. In omaggio le cuffie OPPO W11.

