Un telefono OPPO con numero di modello PELM00 è stato certificato dalle autorità cinesi 3C e TENAA nei giorni passati. Diverse indiscrezioni hanno ipotizzato che questo dispositivo potrebbe arrivare nel mercato cinese come OPPO Reno5 Lite 5G. Un nuovo elenco di China Telecom ha rivelato che il telefono è nell’ordine delle cose e arriverà invece con il moniker “OPPO A95 5G“.

OPPO A95 5G: identico all’F19 Pro+… o quasi

Il device è uno smartphone con corpo in vetro che misura 160,1 x 73,4 x 7,8 mm e pesa 173 grammi. Il telefono ha un display da 6,43 pollici che offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel. Sebbene il display non sia menzionato nell’elenco, sembra essere dotato di uno schermo AMOLED, che potrebbe essere incorporato con un sensore di impronte digitali.

Il foro sullo schermo del telefono dispone di uno snapper per selfie da 16 megapixel. Il modulo della fotocamera posteriore ha un flash LED, una fotocamera principale da 48 megapixel, un obiettivo da 8 megapixel e una lente da 2 megapixel.

Il chipset Dimensity 800U alimenta lo smartphone con 8 GB di RAM. Il telefono dovrebbe arrivare in Cina con un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione ma avrà anche uno slot per schede microSD per ulteriore spazio di archiviazione. Il telefono ha una batteria da 4,310 mAh e dovrebbe arrivare con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

La versione da 8 GB di RAM + 128 GB di archiviazione del prodotto potrebbe costare circa 367 dollari e la versione più potente da 8 GB di RAM + 256 GB potrebbe avere un prezzo di 397 dollari. Il telefono potrebbe arrivare sul mercato nelle seguenti varianti di colore: Dazzling Black, Yayin e Dawn.

OPPO A95 5G è simile al OPPO F19 Pro + 5G da poco commercializzato in India. Entrambi i dispositivi hanno specifiche identiche, ma l’F19 Pro + 5G è dotato di un sensore extra da 2 megapixel.

